Lees terug: Eitje Eitje, paaseieren zoeken met RTV Noord

Het is Tweede Paasdag. Heb je zin om eieren te zoeken? Dat kan! De Paashaas van RTV Noord heeft twaalf eieren verstopt in de provincie Groningen. Vind een ei en win een prijs!

Hoe werkt het? Vanaf 08:00 uur zijn we live op Radio en TV en online. Tussen half 9 en 9 uur maken we de locatie van het eerste ei bekend.Vervolgens wordt ieder half uur een nieuwe locatie bekendgemaakt. Deze locatie melden we op de Radio, TV en tevens op Facebook, Twitter en in het liveblog onderaan dit artikel.Via dit Google Maps kaartje kun je in een straal van 200 meter zien waar het ei ligt.Zie je een eitje staan op de kaart? Dan ligt daar een ei dat nog gevonden moet worden.Heb je het ei gevonden? Open het dan, want in het ei zit een unieke code die je door moet bellen naar RTV Noord. Je hoort live in de uitzending welke prijs je hebt gewonnen!Wil je helemaal op de hoogte blijven? Like de Facebookpagina van Eitje Eitje en mis niks van de laatste nieuwtjes.Doe jij mee? Wie weet vind jij op Tweede Paasdag een RTV Noord Ei en win je een mooie prijs!