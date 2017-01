Meer macht naar de provincie?

'Wij willen ook de zee op en meer windparken aanleggen', zei gedeputeerde Homan deze week. Maar de provincie gaat daar niet over. Waarom eigenlijk niet? Waarom zouden we niet net als bij allerlei zorgtaken, de provincie verplichten energie (wind, zon) te winnen maar zelf laten beslissen hoe en waar?

Elke overheidslaag moet kunnen doen wat past bij maat en mogelijkheden. Provincies moeten vooral geen regie krijgen over wind op zee. Te groots, te internationaal. De bemoeienis van het Rijk met de windlocaties Meeden en de Drentse Monden was ineffectief door gebrek aan regionale verbondenheid. En waarom beperken provincies op hun beurt steden als Groningen en Amsterdam?Kortom, veel gedoe in overheidsland inclusief duikgedrag en zwarte pietenspel. Gooi die remmen los, gun elkaar de bal, want er kan veel meer! Parijs leert ons dat verduurzaming een plicht is. Zoek de samenwerking. Leg - en dat kan echt beter - de bevoegdheden zo laag mogelijk neer. Verwijder obstakels voor zelfregie door burgercoöperaties, bedrijven en gemeenten en stimuleer dat met meer belastinggeld.Dat zou heel goed zijn. Om draagvlak te krijgen bij de bevolking voor maatregelen waardoor we minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen (en dat is broodnodig ze gaan echt opraken) is het beter om beslissingen hierover lager in de keten te organiseren. Wat gemeentelijk kan, moet gemeentelijk, provinciaal wat provinciaal kan. De hogere lagen houden toezicht en grijpen pas in als de lagere lagen hun eigen belang laten voorgaan in plaats van te gaan voor het grotere en hogere gemeenschappelijke belang.Als het rijk zaken dwingend oplegt aan provincie en gemeenten ( de dwangwindmolens van Kamp bij Meeden!!) werkt het niet. Draagvlak verdwijnt en de weerstand wordt steeds groter. Allemaal verkeerd bestede energie, het belang van duurzame energievoorziening onwaardig.Heel goed dat gedeputeerde Nienke Homan pleit voor meer windenergie via windmolens op zee. Dat is hard nodig. We lopen al flink achter bij landen als Duitsland, het Vereniging Koninkrijk en Denemarken. Dit beleid moet je wat mij betreft echter absoluut niet bij de provincies onderbrengen. Ten eerste hebben provincies geen enkele positie op de zee. Daarnaast vragen windparken op zee een nationale, liefste zelfs internationale, aanpak.Energietransitie van onderop is heel goed. Maar dan vooral als het gaat om vormen van energietransitie die dicht bij mensen staan zoals bijvoorbeeld zonnepanelen en energiebesparing in woningen. Maar wind op zee, of discussies over het sluiten van kerncentrales en kolencentrales moeten wat mij betreft nationaal gevoerd worden.Van de 3 bestuurslagen (Rijk, Provincie en Gemeente) is de Provincie de minst aansprekende...wanneer de opkomst bij verkiezingen als norm telt. En waar ik ooit stelde dat je een optimale wijkbewonersparticipatie krijgt door in elke buurt een koffieshop en/of een bordeel te vestigen is dat voor de provincie een stuk lastiger. En dan zijn er twee mogelijkheden: óf je schaft de bestuurslaag af, óf je geeft meer taken en verantwoordelijkheden, dus ook meer macht.Of daar een eigen belastinggebied bij hoort is een andere,niet onbelangrijke, discussie. De gedachte dat keuzes door de Provincie in plaats van door Den Haag minder pijn en protest op zouden roepen lijkt me ongefundeerd. Juist een machtiger provincie behoeft stevige bestuurders die ook “nee” durven zeggen tegen protesterende burgers. Verschuilen achter Den Haag of Brussel behoort dan tot het verleden, en dat is mooi!Tja, meer macht aan de provincie. Moeilijk te zeggen. Op het eerste gezicht zou je denken: een goede zaak. Maar is dat ook zo? Homan wil meer windparken op zee. Op zich prima zaak, maar moet de provincie dat kunnen beslissen? Prijstechnisch lijkt me dit veel duurder dan wat we uiteindelijk met elkaar gaan betalen. Om nog maar te zwijgen van milieuorganisaties die hier weer voor gaan liggen.Volgens mij is er op land nog best ruimte waar dit kan. Verder is het een beetje hypocriet. We willen allemaal schone energie. Maar een windmolen in de buurt: ho maar. Ik woon in het grensgebied, zie elke dag molens en s'avonds de lichtjes en dat valt best mee. Conclusie: laat dit maar bij de landelijke overheid,die is uiteindelijk ook eindverantwoordelijk voor de realisatie van schone energie in Europees verband.Momenteel lijkt er een doorbraak in de niet-fossiele energiewinning in Nederland tot stand gekomen. Deze week werd de bouw van een tweede grote windpark voor de Zeeuwse kust gegund aan een consortium rond Shell. Grote windparken op zee hebben de toekomst. Voor 2025 zullen 5 nieuwe giga-zeewindparken zelfs 5 miljoen huishoudens van energie kunnen voorzien. Gedeputeerde Homan lijkt hier goed op te anticiperen.Het energiepark Gemini bij Schiermonnikoog voor de Groninger kust past binnen het nieuwe beleid. Groningen is al jaren de energieprovincie van Nederland. Dat kan zo blijven! Het levert veel afgeleide werkgelegenheid op. Homan zal een hoofdrol op moeten eisen voor de windenergiewinning op de Noorzee boven de Wadden. Afstemming van de provincie met het Rijk, de consortia en Tennet is noodzakelijk.