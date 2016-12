Ook dit was 2016: Lijndansen.

In 'Ook dit was 2016' kijkt in de laatste week van 2016 een programmamaker terug op wat hem of haar bij zal blijven uit het voorbije jaar. Vandaag is dat: radiopresentator Edwin in 't Veld.

'Ik kom het erf niet eens af! Sterker, de hoofdweg is een spiegel!' Babette aan de telefoon. Baalt. Wil er natuurlijk bij zijn, in de Mediacentrale. Niet voor niets. Dit belooft een bijzondere uitzending te worden. Want na wekenlang geweeklaag over de te warme winter, worden de klagers op hun wenken bediend: het ijzelt. En niet zo'n beetje ook. Groningen komt vrijwel tot stilstand: code dieprood. Niemand de weg meer op adviseert Rijkswaterstaat. De radio staat Vroeg op Noord. Onverwacht komt het niet. Dus staat Pieter, op sokken, klaar in de coulissen.'Wakker?', app ik hem. 'Zeker, kom er aan'. Behoorlijk later zal hij in de warme studio vertellen hoe hij vergeefs probeerde een toch niet zo heel steil bruggetje op te fietsen. Dan maar lopen. Op sokken dus, over de schoen zei oma nog. Zelf had ik ook al wat benauwde momenten achter de rug. Een normaal fietstochtje van 10 minuten werd een nerveuze voettocht van een uur. En dan gaat het los. De 'normale' nieuwsonderwerpen sneuvelen snel.Vanaf 6 uur zegt de ene na de andere school dat ze het niet vertrouwd vinden. Laat de kinderen maar thuis. De bakker komt niet langs. Thuiszorgmedewerkers zeggen met pijn in het hart de weg niet op te durven. Het duurt allemaal wat langer, begrip daar voor. Qbuzz rijdt niet meer, een melkwagen kantelt, wachtkamers van de Eerste Hulp in Stad en Ommeland raken overvol, schapen glijden vanzelf richting stal, afvalcontainers blijven staan.Maarten kan zonder onderbreking de ene na de andere luisteraar 'doorzetten' naar de mengtafel van Meralda. Dan meldt Babette zich ook weer even. Volkomen ingeijzeld in Vlagtwedde. Morgenochtend er hopelijk weer bij. Hotel in Stad geregeld. 'Weer een beller!' op mijn oor. Bezorgde ouders. Vermoeide strooiers. Gelaten buschauffeurs. De adrenaline giert door het lijf. Geen tijd voor een hap. Nog maar een koffie. Ondertussen leren we van alles over stroomdipjes, spooktreinen en lijndansen.In Rene's Centrale gaat het onverminderd verder. Ik gooi de benen omhoog en de ogen even dicht. Dwaal af naar een herfstige zondagochtend in 2011. Ik print mijn allereerste draaiboek voor Vroeg op Noord. We gaan iets nieuws doen. Duo-presentatie. En op deze zondag gaan we proefdraaien. Babette en ik. Vier uur is de planning, een volledige uitzending. Iedereen die er iets over te zeggen heeft is er. Na een uurtje zijn we eigenlijk al wel klaar. 2 januari 2012 gaan we los. En het nieuwe jaar is nog maar een paar dagen oud of we kampen met wateroverlast en evacuaties.Ik doe mijn ogen open. Bijna half elf, tijd voor een nieuwsupdate. Dat gaat gewoon door. Ook in het nieuwe jaar. En dan bestaat Vroeg op Noord precies 5 jaar. Op maandag 2 januari. Vertrouwd, vanaf 6 uur. Maar toch anders. Een uurtje korter. Babette schuift door en begint meteen na 9 uur. Op de vrijgekomen plek naast mij komt Karel. En soms Jan. Maar het belangrijkste blijft. Dat u weer op ons kunt rekenen. Ook als Groningen niet ijzelt.Edwin in 't Veld presenteert ook volgend jaar elke ochtend Noord Nieuws op Radio Noord.