Ook dit was 2016: 'Het spookt hier'

In 'Ook dit was 2016' schrijft een medewerker van RTV Noord over een gebeurtenis in het afgelopen jaar die hem of haar bij zal blijven. Vandaag is dat planner en schermenregisseur Astrid Mellema.

De archivaris van het Delfzijlster gemeentearchief ploft twee dikke boekwerken op tafel. 'Meer is er niet. Termunten was niet zo van het archiveren. De kans dat je daar in het archief een bak garnalen vond, was groter dan een goed archiefstuk.' Hij draait zich om en stiefelt weg. De geur van vergeeld papier stijgt op als ik het eerste boek open.Ik woon in een spookhuis dus, volgens de overleveringen. Tja, had ik maar niet dat eeuwenoude huis onderaan de dijk en tegenover de kerk moeten kopen. Een natte miezer kletst in m'n gezicht als ik het gemeentehuis verlaat. Een wandelingetje door de HEMA met een stop bij de rookworsten lonkt.Nee, ik moet naar huis. Ik heb nog een column te schrijven. En de deadline is morgen. Dát is pas eng. Naar huis dus. Wijntje erbij, poezen op schoot en concentreren maar. Op wat er voor mij belangrijk was in 2016. Ik probeer me iets te herinneren dat indruk maakte. Lastig. Echt spannend was het afgelopen jaar niet. Boven kraakt de overloop. Nou, daar zul je ze hebben hoor, de geesten van de grijze monniken. Het mocht ook iets kleins zijn; iets dicht bij huis. Termunten dus. Pfff. Wat gebeurt hier nou dat een column waard is? Er was een bloempottenaffaire. En een zeehondenfittie. Verderop werd een nieuw hotel geopend. En geen pannenkoekenboederij. Er verdwenen lammeren van de dijk. De bunkers bij Fiemel werden verkocht. Ik vond een marter in de schuur en een uilenfamilie in de tuin. De nieuwe achterburen komen uit Finland en in het huis van mijn zijburen is het nog steeds 1950. De klok van de kerk loopt nooit op tijd en soms hangt er een stuk wild in een plastic tas aan de voordeur.Daar kan ik geen column mee vullen. Weer kraakt de overloop. Toch eens naar laten kijken, straks is het een zwakke plek die mijn aankoopmakelaar dat destijds niet is opgevallen. Prutser. Anyway, eerst naar bed. Slapen. Morgen nieuwe ronde, laatste kansen. Duisternis. Iets heeft me wakker gemaakt. Maar wat? Oorverdovende stilte. De overloop kraakt weer. Godsamme wat bloedirritant. Stilte. Gevolgd door slepende voetstappen en weer een kraak van de overloop. Allemachtig. Wat is dit? Nog een krakende voetstap.'Ja hoorrrrr! Spookverschijningen!!!', gilt mijn onderbewuste, zich ineens bewust van de situatie. Wat moet ik doen? Wat is dit in vredesnaam? De deurklink klikt. Bewegen lukt niet. Zweten wel. Ik wil krijsen om hulp maar slechts een zielig piepje ontsnapt aan mijn keel. Een grijze gestalte staat in de deuropening en staart naar me...'Hee schatje! Lig je d'r al in? Wat gezellig joh! Was je vergeten dat ik hier zou slapen', kleppert mijn vriend vrolijk terwijl hij zich naast me in bed wurmt. Wat ben je warm joh, heb je een opvlieger?' Ik grom. Dit gaat een hele spannende nacht worden.Astrid mellema plant bij Radio en TV Noord de diensten en kiest de foto's bij de onderwerpen in de TV-uitzending.