Ook dit was 2016: Noord zit diep.

In 'Ook dit was 2016' schrijft een medewerker van RTV Noord over iets uit het afgelopen jaar dat hem of haar bij zal blijven. Vandaag is dat Marcel Nieuweweg, presentator van het nieuws op TV Noord en Groningstalige programma's op Radio Noord.

Op zaterdag naar de markt op Knoal met m'n vader. Vast onderdeel was het happen van een haring bij de viskraam. Als klein jochie morste ik de siepels overal en bij thuiskomst viste ik ze uit m’n jas, trui en soms m’n laarsjes. M'n moeder zorgde voor de kovvie mit kouk en Noord op de radio, een beeld zoals in die jaren menig Gronings gezin eruit heeft gezien. Voor mij het nostalgische 'zaterdaggevoel'.Een paar maand geleden kreeg ik via Messenger een berichtje van een vrouw die werkzaam is in het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal, die mijn moeder kende uit de tijd dat ze daar gastvrouw was. 'Ik zit net naar tv noord te kijken… wat zou je moeder 'Trijnie' trots op je zijn geweest! Lieve vrouw… Trijnie Stötefalk.' Ik voel een rilling door m'n lijf gaan en m’n mondplooien vormen zich in een lichte glimlach.Tja, m’n moeder… veel te vroeg kwam ze oet tied. 31 oktober 2000, vanuit m’n werk -ik werkte toen als leraar in het basisonderwijs- wilde ik ’s middags even bij haar langs gaan. Thuisgekomen waren de gordijnen nog dicht en de stappen naar boven op de trap voelden als de zwaarste uit mijn leven. Ik trof m’n moeder in bed, in haar slaap overleden, slechts 54 jaar.Een paar weken geleden ontving ik een nieuw bericht van iemand anders: een foto van een oudejaarsavond in de jaren '60. Ik herken m'n ouders op de foto en de vrouw die het berichtje stuurde, memoreert aan de bijzonder fijne tijd die ze samen hebben gehad.Weer voel ik me even heel dicht bij m’n moeder. Ik betrap me erop dat die gevoelens vaker opkomen en dieper zijn dan ooit tevoren. Zou het met leeftijd te maken hebben? De reden dat ik, sinds 23 november, 3 prachtige kinderen heb die ze nooit heeft gekend? Word ik emotioneler?Feit is dat de herinneringen en aanrakingen met het verleden voortkomen uit de bekendheid van onze omroep. Mensen reageren omdat ze naar Noord kijken en luisteren. Blijkbaar zit Noord nog altijd diep bij veel Groningers, geworteld in de Groninger cultuur. De oprechte opmerkingen van afkeuring over het nieuwe televisie-format in de zomer kwamen van mensen die de verandering vanNoord niet nodig vonden.Opmerkingen die geplaatst worden uit betrokkenheid. Ook in de ontmoeting een paar weken geleden op zaterdagochtend in Usquert waar een vrouw me toefluisterde dat ze Noord Vandaag nu wel mooi vond, maar er eerst even aan moest wennen. Recht voor z’n raap, op zien Grunnegs.'Wat zou je moeder trots op je zijn geweest…'. Nee, mijn moeder was sowieso trots op me, ongeacht het werk dat ik doe. Ik ben niet gelovig opgevoed, maar stel, dat er iets mocht zijn en dat daar, waar dat dan ook is, verbinding is met hier …. Dan weet ik zeker dat één iemand haar radio heeft afgestemd op 97,5 FM.Geniet met en van elkaar en maak er een prachtig nieuwjaar van!Marcel Nieuweweg presenteert Groningstalige programma's op Radio Noord en nieuws op TV Noord.