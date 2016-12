Ook dit was 2016: Big City Groningen

In 'Ook dit was 2016' schrijft een medewerker van RTV Noord over een gebeurtenis uit het afgelopen jaar die hem of haar zal bijblijven. Vandaag een herinnering van verslaggever Eva Hulscher, die onder meer de Groninger gemeenteraad volgt.

Het is woensdagavond laat als ik het stadhuis uit stap. Elke week zit ik er, luisterend naar de debatten over alles wat er in de stad gebeurt. Vaak uren achter elkaar. Deze keer is het elf uur als ik op mijn fiets stap naar huis. Het miezert en ik heb het eigenlijk wel gehad met de werkdag. Thuis moet ik de interviews monteren en berichten schrijven voor de website. Gehaast fiets ik weg.Terwijl ik over de Vismarkt rijd, zie ik ineens hoe druk het is op straat. Wie niet beter weet zou denken dat het een uur of zeven ’s avonds is. Of beter nog: een zaterdagavond in een gemiddelde stad. Maar dat is het niet. Het is een woensdagavond in de winter. Het miezert. En op straat bruist het leven.Mijn humeur slaat om. Wat een gekke stad is Groningen toch, denk ik terwijl ik door fiets. Een stad waar veel mensen gewoon slapen woensdagavond laat, maar ook heel veel mensen niet. De weken erna valt het me steeds meer op. Groningen is booming. Ook mijn beste vriendin wijst me er op. De stad-Groningse woont in Utrecht. Elke keer als ze bij mij of haar ouders in Groningen komt, dringt het besef bij haar door: Groningen is leuker dan Utrecht. Veel leuker.Ik neem haar mee naar het nieuwste hippe deel van Groningen: het Ebbingekwartier. We drinken er cocktails en eten Mediterraanse hapjes. Wat een mogelijkheden liggen hier. Het gebied voelt als Oost-Berlijn: ruw, interessant en een tikkie alternatief. De Oude Kijk in ’t Jatstraat had ze zelf al ontdekt. Talloze koffiebarretjes, concept-stores en vintage winkels poppen er uit de grond.Op weg naar huis houdt het blije gevoel stand. De route is sowieso al fijn. Ik passeer het Hoge en Lage der A, het mooiste stukje van Groningen, en rijd via het sluisje richting Paterswoldseweg. Een straat waar buurtwinkeltjes nog overleven. Met een ijzerzaak, een sigarenmagazijn, een slager, een fietsenzaak en een naaiatelier.Als ik klaar ben met de montage, overdenk ik mijn blijdschap nog eens. Het leven draait niet om koffiebarretjes en cocktails. Ik hoef het nieuws maar aan te zetten en daar is de confrontatie met de harde werkelijkheid van de wereld van nu. Maar man, wat voel ik me soms trots op Groningen. Mijn vriendin kan het me niet vaak genoeg zeggen. Groningen is veel leuker dan Utrecht. In deze stad werk ik met liefde tot ’s avonds laat.Eva Hulscher volgt als verslaggever voor RTV Noord onder meer de stadspolitiek en de zorg.