Ook dit was 2016: de aanhouder wint

In 'Ook dit was 2016' schrijft een medewerker van RTV Noord over een gebeurtenis uit het afgelopen jaar die hem of haar zal bijblijven. Vandaag is het sportverslaggever Karel-Jan Buurke, die onder meer de prestaties van Groningse Olympiërs op de voet volgde.

Er waren veel prachtige Groningse sportmomenten in het afgelopen jaar: een landstitel en Europese overwintering voor Donar, het handbalsucces met Lois Abbingh en het brons van beachvolleyballer Alexander Brouwer. En wat te denken van Lycurgus. Voor het eerst de beker, de landstitel en Champions League in een vol MartiniPlaza. Ongekend. Toch blijft bij mij één ding nog meer hangen: het Olympisch afscheid van judoka Henk Grol.Ik keek dit jaar ontzettend uit naar de Spelen, want ik gunde het Grol zo, een gouden plak in Rio. Ik ken geen sporter die meer bezeten is en daarnaast meer pech heeft gehad in zijn carrière. Er is geen judoka in zijn gewichtsklasse die meer medailles heeft dan Grol en toch kapen de mindere goden steeds het goud voor zijn neus weg.De Tsjech Lukas Krpalek bijvoorbeeld, die nog het dichtst bij Grol in de buurt komt, werd al Olympisch- Wereld- en twee keer Europees kampioen in ‘slechts’ vijf finales. Grol judode negen grote finales en moet het doen met drie Europese titels en zes (!) keer zilver (3xEK en 3xWK). Om het nog erger te maken, Grol versloeg Krpalek vijf van de zes keer dat ze elkaar troffen. Het zijn oneerlijke cijfers voor een sporter die er werkelijk alles voor over heeft gehad.Toch ging het sinds vorig jaar ineens weer de goede kant op. Grol pakte de afgelopen twee jaar de Europese titel, door de absolute wereldtop te verslaan. Het waren de eerste echte prijzen sinds 2008. Ik dacht, gaat het dan toch eindelijk gebeuren in Rio?De eerste partij zag er dan ook goed uit tijdens de Spelen, maar in zijn tweede partij ging het dan toch weer mis. Verloren van de Fransman Maret. En je raadt het al, Grol had daarvoor al drie keer van hem gewonnen en slechts één keertje verloren.Grol maakte in Rio na zijn uitschakeling bekend kapot te zijn na een slopende carrière en dat hij nooit in het nog maar korte rijtje van Olympische winnaars zal komen: Anton Geesink, Wim Ruska en Mark Huizinga. 'Het is gewoon klaar. De olympische droom is over', zegt hij dan. En ik kon het maar amper geloven. Grol die stopt voordat hij goud heeft?! Dat kan haast niet, dacht ik.En zoals we Grol kennen, lijkt hij inderdaad nooit op te geven, want vlak voor het einde van het jaar, is er dan toch weer een sprankje hoop. Grol sluit niet langer meer uit dat hij doorgaat tot en met de Spelen van Tokyo in 2020. Dat niet alleen, hij geeft ook aan in principe niet meer tactisch te willen judoën. Ook dat is goed nieuws, want dat maakt hem juist zo bijzonder. Alles of niets.Het zou geweldig zijn als dit toch nog eens een belangrijke gouden medaille oplevert. En helemaal als dat gebeurt op Grolliaanse wijze, met een verpletterende ippon. Dan is Grol zichzelf gebleven én heeft de aanhouder gewonnen. Daarmee is hij wat mij betreft een voorbeeld voor elke sporter. Daarom is het te hopen dat de Spelen van 2016 niet de laatste waren voor deze unieke judoka uit Veendam.Karel-Jan Buurke is sportverslaggever. Hij volgt Donar en Lycurgus op de voet en deed in 2016 dagelijks verslag van de prestaties van de Groningse Olympiërs.