Oldambtsters kunnen lot De Toekomst bepalen door prijsvraag

(Foto: RTV Noord/Joop Tap)

De toekomst van de Toekomst wordt bepaald door een prijsvraag. Wethouder Laura Broekhuizen van de gemeente Oldambt en nieuwbakken eigenaar Koen Meijer willen zo het publiek de ruimte geven om te bepalen wat er met de voormalige strokartonfabriek gebeurt.

'We zijn blij dat een lokale speler De Toekomst heeft gekocht', zegt Broekhuizen. 'Het is een belangrijke plek voor het gebied. Daarom hebben we samen besloten een prijsvraag uit te schrijven.'



Ideeën

Die prijsvraag is bedoeld om de nieuwe eigenaar ideeën te geven wat er met De Toekomst moet gaan gebeuren. 'De Toekomst is wel een ding in deze regio, mensen hebben daar ideeën over. Die ideeën willen wij graag ontvangen.'



Dromen over De Toekomst

De rol van de gemeente Oldambt is dat het de prijsvraag zal faciliteren. 'Onder het motto 'Dromen over De Toekomst' gaan Koen Meijer en de gemeente daarna samen aan de slag.'

Door: RTV Noord Correctie melden