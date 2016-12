Hanze-studenten leren mbo'ers over gevaren van gehoorschade

(Foto: 13dede/stock exchange)

Mbo-studenten moeten zich meer bewust worden van het gevaar van lawaai voor hun gehoor.

Dat is het idee achter een digitale game die studenten van de Hanzehogeschol mede mogen ontwikkelen voor mbo'ers. Door het spelen van de game moeten studenten meer rekening gaan houden met het risico op gehoorschade tijdens hun werk.



Weinig aandacht

Mbo-studenten krijgen na hun studie vaak een baan waarin ze met harde geluiden te maken krijgen. Maar in het onderwijs is er nog weinig aandacht voor.



De 20.000 subsidie komt van Kiem Creative Industrie. De Hanzehogeschool werkt samen met de Nationale Hoorstichting, MBO Raad en &Ranj Serious Games.



Gehoorschade

In Nederland lopen jaarlijks een miljoen werknemers het risico op gehoorschade tijdens hun werk.

