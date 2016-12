Groningse economie krimpt met 7 procent dankzij 'gas terug'

(Foto: Remko de Waal/RTV Noord)

De economie in Groningen kromp vorig jaar met 7 procent dankzij de gaswinning. Exclusief de winning noteert onze provincie een plus van 1,5 procent.

De gaswinning loopt als een rode draad door de Groningse economie, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In het aardbevingsgebied was de krimp in 2015 8 procent. In de regio Delfzijl 0,3 procent.



Koploper in investeringen

Opvallend is de investeringsgroei in onze provincie. In totaal werd 408 miljoen euro in de economie gepompt. Het CBS vermoedt dat dit onder andere te maken heeft met het herstellen van bevingsschade.



Er werd vooral geïnvesteerd in woningen (100 miljoen), bedrijfsgebouwen (107 miljoen) en grond-, weg- en waterbouwkundige werken (96 miljoen).

