Carbidcampagne 'Wie is de BOCK?' wordt herhaald

We kennen allemaal de BOB, degene die geen alcohol mag drinken omdat die nog moet rijden. Daar kwam afgelopen jaar de BOCK bij: de Bewust Oplettende Carbid-Knaller.

Deze naam is bedacht door het Groninger Brandwondencentrum. Met de campagne 'Wie is de BOCK?' moet het aantal carbidslachtoffers dit jaar nog verder naar beneden.De campagne wordt wegens succes herhaald: 'Twee jaar geleden waren er tien jonge carbidslachtoffers met brandwonden. Vorig jaar waren er vier slachtoffers. We willen naar nul', zegt Bianca Habing van het Brandwondencentrum in het Martini Ziekenhuis.Het carbidschieten wordt de laatste jaren steeds populairder door een wijziging van de vuurwerkwet. Die bepaalt dat je op oudejaarsdag overdag geen vuurwerk meer mag afsteken, terwijl carbidschieten wel is toegestaan.De campagne gaat dinsdag van start. Burgemeesters uit de drie noordelijke provincies gaan 's middags carbidschieten.Verder is er een flyer beschikbaar met daarin tips voor veilig carbidschieten. De regels voor de Bewust Oplettende Carbid-Knaller zijn:- Zorg voor een goede voorbereiding met een vergunning van de gemeente.- Beschermende maatregelen zoals een veiligheidsbril en gehoor bescherming.- Een melkbus met een stevige bodem. Een plastic bal in plaats van een melkbusdeksel.- Zorg dat de melkbus niet achteruit kan schieten na het aansteken.- Steek de bus aan met een fakkel op een stok- Ga nooit op de bus zitten. Laat het publiek op veilige afstand staan.- Zorg voor EHBO en blusmiddelen, mocht er toch nog iets verkeerd gaan.