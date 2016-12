'Sporten op kunstgras is geen gevaar voor de gezondheid'

Sporten op kunstgrasvelden is niet schadelijk voor de gezondheid. Dat concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in hun onderzoek naar de gezondheidsrisico's van rubberkorrels.

'Er zitten in de rubberkorrels wel stoffen die geassocieerd worden met kanker, maar in zulke kleine hoeveelheden dat er geen reden is voor een speelverbod', staat in het rapport dat de RIVM naar buiten heeft gebracht.Tegenover de NOS lieten zes betrokken bij het onderzoek maandag al weten dat er onenigheid is over de uitkomsten van het onderzoek. Het wel of niet handelen uit voorzorg speelt volgens hen een belangrijke rol in de discussie.SV Marum besloot op basis van deze twijfel aan te dringen op het vervangen van hun kunstgrasveld. Eerder deed ook GVAV-Rapiditas dit al. Indoor Soccer Centre verving op eigen houtje de korrels.De afgelopen maanden was er volop discussie over de rubberkorrels op kunstgrasvelden. Volgens sommigen vormen deze een gevaar voor de gezondheid. Het RIVM onderzocht zo'n 100 kunstgrasvelden.