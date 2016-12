Reuzenrad langs de A7 verhuist naar Florida

Het 46 meter hoge reuzenrad langs de A7 bij Zuidbroek verdwijnt binnenkort. Met een goede reden, want het gevaarte verkast naar Amerika.

'Ergens naar de kust van Florida', zegt bouwer Patrick Kroeze. 'Maar hij reist door Amerika heen. Dan reizen ze meteen duizend kilometer. Mijn broer Pascal gaat mee om uitleg te geven en hem op te bouwen. De kermis is daar een dorp op zich en hebben ze zelfs een kerkje voor de mensen die er werken.'Eerder bouwden de broers Kroeze al reuzenraden van ruim dertig meter hoog. Daar werden uiteindelijk veertien stuks van gemaakt. Dit is de eerste van 46 meter hoog.'De volgende zouden we graag 60 meter willen hebben. Maar dat wordt dit jaar en volgend jaar nog niet.'