Beter Weters Sport: Hoe staat FC Groningen ervoor halverwege het seizoen?

In deze laatste Beter Weters Sport van 2016 houden we de prestaties van FC Groningen in de eerste seizoenshelft tegen het licht. Met twintig punten uit zeventien duels staat de ploeg van Ernest Faber voorlopig tiende. Had er meer ingezeten of moeten de supporters genoegen nemen met deze klassering?

FC Groningen heeft het goed gedaan, natuurlijk kan het altijd beter. Groningen heeft een ander trainingsschema gevolgd en daar moeten de spelers aan wennen. Voetballers trainen veel minder dan individuele topsporters. Respect voor hen dat ze nu veel meer en harder trainen, ik geloof daar in.Je zag dat goed terug in de wedstrijd tegen Roda JC. Ik zag dat de spelers maar door bleven gaan, nog nooit gezien. Fysiek waren ze goed. Als ze zo blijven trainen en er in gaan geloven geeft dat een goede uitgangspositie na de winterstop. Geef ze tijd om hier aan te wennen en we eindigen hoger dan plek 10!Een collega columnist van mij zei, het glas is halfvol of halfleeg. En zo is het ook. Faber haalt veel uit de groep, het gaat stapsgewijs. Ik denk dat de ontwikkeling op 80 procent zit. Maar er mist toch iets in het elftal. De finesse, de creativiteit, het onberekenbare ofwel het verrassende wat een wedstrijd plotselinge een wending kan geven.Prima voetballers maar allemaal van hetzelfde niveau. Op dit moment moeten zij als een team fungeren. Als er één of twee afhaken of een slechte dag hebben, dan is het mis. Zie de stand in de eredivisie, veel ploegen hebben hetzelfde probleem. Dus een taak voor de club om te kijken of er een speler bijgekocht kan worden, die dit kan sturen. Iemand die door zijn creativiteit extra punten kan verdienen. Lukt dat, dan stijg je in no time een aantal plekken en doe je mee voor het toetje de play-offs.'We moeten rustig blijven.' Hoe vaak zal Ernest Faber dit gezegd hebben tegen zijn spelers? Ik denk heel vaak, ook tegen zichzelf. De trainer is altijd blijven geloven in betere tijden. En hij heeft gelijk gekregen. Na de nederlaag tegen Heerenveen hing er even een crisissfeer. Dat er tijdens de derby van het Noorden slechts één supporter het veld op kwam zegt ook wel voldoende. De overige fans hadden zich er al bij neergelegd dat het niet beter was. Het boeide hen niet meer. De vele lege plekken in het stadion zijn hiermee ook meteen verklaard.Na de winterstop kan het nog wel een tikkeltje beter. Scherper voor het doel, meer rendement halen uit hoekschoppen en vrije trappen en misschien wel het belangrijkste: de spelers moeten uitstralen dat ze koste wat het kost willen winnen. De zoektocht naar het ideale systeem en de spelers die daar het best in passen is voorbij. De reserves staan te te trappelen van ongeduld. Faber zal het nog lastig krijgen met het maken van keuzes, maar dat maakt het elftal alleen maar beter.Halverwege de competitie heeft FC Groningen de cijfers van een echte middenmoter. Slechts vijf wedstrijden gewonnen. Dat moet je welhaast concluderen dat er kwaliteit ontbreekt voor uitzicht op de strijd om Europese tickets. Cijfers liegen immers niet. Toch is het gat met de huidige subtop ook weer niet groot. En ook die clubs laten steken vallen tegen zwakkere broeders, zie Heerenveen afgelopen week. Maar enige versterking in de komende winterstop zou geen overbodige luxe zijn. De spitspositie is nog altijd niet naar behoren ingevuld en ook een 'ouderwetse' spelverdeler alsmede een pure balafpakker (type Kieftenbeld) ontbreken in deze selectie.Aan de training ligt het in elk geval niet. Er worden meer trainingsuren gemaakt dan ooit en trainer Faber eist een hoge intensiteit van zijn spelers. Alleen is dat nog niet te zien op het veld. Van het Jurgen Klopp-voetbal dat hij voorstaat, dus het afjagen van de tegenstander, bespeur ik tot dusver zelden iets. Tegen Go Ahead was het ook allemaal weer te gecalculeerd. Dit voetbal zal het stadion niet voller doen lopen.De Nederlandse voetbalcompetitie is halverwege. Zeventien van de 34 wedstrijden zijn gespeeld. Onze FC staat ook halverwege op de ranglijst: 10e. Dat is gezien het desastreuze begin zeer acceptabel. Het spel heeft nog niet het gewenste ‘entertainment’ gehalte, maar er zit nog rek in.Daarbij is mijn vertrouwen in coach Ernest Faber erg groot. Zeer knap hoe rustig hij bleef in het wespennest Euroborg. Haast laconiek schijnt hij zijn licht op de prestaties van de FC. Natuurlijk heeft hij de pest in bij de 1-1 tegen Go Ahead, maar hij ziet dat zijn team niet beter kan. Een verademing in deze tijd van populisme.Onder Erwin van de Looi heeft FC Groningen drie seizoenen gepiekt op het einde van de competitie. Dat pieken moet in het eerste jaar van Faber ook anders gaat dit seizoen uit als de welbekende nachtkaars. Sterker nog, dan is de nachtkaars niet eens aan geweest. Het kan nog wel. Sergio Padt moet dan wel (heel) blijven. Het zegt genoeg over de eerste competitiehelft dat de keeper bijna wekelijks de beste man is.Maar goed, wellicht kan Faber nog even buurten met collega Van de Looi om te vragen hoe dat werkt in de sport: pieken op het juiste moment. Verder is het van belang dat Mahi en Idrissi altijd spelen. Is het niet om de fantastische dribbelkunsten van beide aanvallers dan wel om de mogelijkheid om als publiek te schelden als het mislukt. Succes.