NAM laat aangekochte monumentale boerderij bewaken

De NAM heeft bewaking ingesteld bij de herenboerderij Geertsemaheerd in Slochteren. Dat gebeurt nadat vandalen meerdere keren hebben toegeslagen bij het leegstaande pand.

Het gaat daarbij om onder meer vernielingen aan regenpijpen en dakgoten. Voor de NAM is dat aanleiding een beveiligingsbedrijf in te schakelen. Dat houdt nu toezicht op het monumentale pand.De Geertsemaheerd werd afgelopen voorjaar door de NAM gekocht van een projectontwikkelaar. Het pand stond al leeg en lange tijd te koop.De monumentale boerderij heeft zwaar te lijden onder de aardbevingen in combinatie met vochtproblemen. Een deel van het monument staat in de stutten.De Geertsemaheerd is bijna tweehonderd jaar eigendom geweest van de gelijknamige familie. Bij het monument ligt een Engelse landschapstuin, die ooit veel bezoekers trok.Het is nog niet bekend wat de NAM met de monumentale herenboerderij gaat doen.