Ex-lid No Surrender opgepakt in nieuwe mishandelingszaak

De politie heeft maandag een 29-jarig ex-lid van motorclub No Surrender aangehouden vanwege bedreiging, intimidatie en mishandeling.

Eerder werden al enkele leden opgepakt vanwege de ontvoering en mishandeling van een Stadjer in Glimmen. Volgens de politie gaat dit om een nieuwe zaak.Een 35-jarige lid dat eerder werd aangehouden in de zaak in Glimmen, is ook verdachte in deze zaak. Hij blijft 90 dagen vastzitten.De tweede zaak kwam aan het rollen na aangifte van een Gronings ex-lid van No Surrender. De man zou de uit de club zijn gezet, omdat hij niet vaak genoeg op clubbijeenkomsten verscheen.Zijn afwezigheid moest hij volgens de politie bekopen met oplopende geldboetes en mishandelingen. Na betaling hield het geweld aan.Vanwege de publiciteit rondom de eerste zaak besloot hij aangifte te doen.