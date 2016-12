Kerstman van de Voedselbank met dood bedreigd

Wim Oosterbeek, SuperStadjer van het jaar en vrijwilliger van de Voedselbank, zegt dat hij tijdens het inzamelen van goederen met de dood is bedreigd. Dat meldt de Voedselbank.

Oosterbeek is deze dagen verkleed als kerstman en rijdt met zijn bakfiets door de stad om voedsel en kleding in te zamelen voor cliënten van de Voedselbank. Toen hij maandag bijna thuis was, zou hij door drie jongens van een jaar of vijftien zijn bedreigd.Ze schreeuwden volgens de geëmotioneerde Oosterbeek dat ze een bom onder zijn bakfiets zouden leggen. Ook riepen ze: 'We maken jou dood'.Volgens de Voedselbank gaat Oosterbeek aangifte doen. Hij gaat wel door met zijn inzamelingswerk.Wim Oosterbeek werd op 10 december door burgemeester Peter den Oudsten uitgeroepen tot SuperStadjer van 2016 voor zijn werk voor de Voedselbank in de stad.Deze verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd door de Commissie van Spijsuitdeling , die sociale en maatschappelijke doelen ondersteunt met kleine giften.