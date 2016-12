Akkerbouwers doen dringend beroep om af te zien van proef waterpeilverhoging Lauwersmeer

'De proef moet niet gestart worden voordat alle bezwaren zijn weggenomen.' Dat vindt het Nederlands Akkerbouw Verbond (NAV) over het plan om het waterpeil in het Lauwersmeer tijdelijk met veertig centimeter te verhogen.

Door de verhoging van het waterpeil moeten de leefomstandigheden voor vogels in het Lauwersmeergebied worden verbeterd. Het plan is zeer omstreden, vooral bij omwonenden en boeren.Het NAV heeft zwaarwegende bezwaren tegen de proef. Zo vindt de boerenorganisatie de schaderegeling voor de akkerbouwers onvoldoende, druist de proef in tegen de plannen voor waterberging en is er besmettingsgevaar voor plantenziekten als bruinrot.Ook vindt het NAV dat de belangen van de boeren in het gebied stelselmatig worden genegeerd. Het Akkerbouwverbond is fel tegen het plan, maar als het toch door moet gaan, dan moeten eerst alle bezwaren van tafel.