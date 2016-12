Verdachte in zaak dood Veendamse blijft langer vastzitten

Het voorarrest van de 51-jarige Amsterdammer die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van een 48-jarige vrouw uit Veendam is met twee weken verlengd. Dat heeft de rechter-commissaris besloten.

De rechter-commissaris ging voor zijn besluit naar het ziekenhuis waar de verdachte nog steeds ligt.Afgelopen vrijdag vond de politie een 48-jarige vrouw zwaargewond gevonden in haar woning aan de Continentenlaan in Veendam. De Amsterdammer was gewond. De vrouw overleed enkele uren later.Mogelijk hebben de twee ruzie gehad. De politie heeft nog steeds geen beeld wat er precies is gebeurd. De man wordt voorlopig verdacht van moord dan wel doodslag. De sectie op het lichaam van de vrouw is nog niet afgerond.