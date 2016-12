Lopend Vuur: Ik laat me niet bang maken

Twaalf doden en 48 gewonden. Het is de trieste balans van de aanslag maandag op de kerstmarkt in Berlijn, waar een vrachtwagen op publiek inreed.

De afgelopen jaren zijn we vaker geconfronteerd met aanslagen. Parijs, Brussel en Nice liggen nog vers in het geheugen.Het doel van terroristen is vaak het zaaien van angst en het ontwrichten van de samenleving.Maar laten we ons bang maken? Of ga je gewoon door met het bezoeken van evenementen, markten en stadscentra?Op Radio Noord (050-3188288) horen we graag je mening. Liever schrijven? Ga naar Facebook of Twitter ( #opnoord ).Maandag was het Lopend Vuur: Ik ben optimistisch over de toekomst van Nederland . 71,39 procent van de Groningers (1.999 stemmen) is het daarmee oneens.