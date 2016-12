SodM wil onderzoek naar novemberbevingen rondom Wirdum

De NAM moet onderzoek doen naar de aardbevingen in Slochteren, Siddeburen, Wirdum en Garrelsweer. Dat schrijft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in een brief aan minister Henk Kamp.





Vier bevingen in november

Vorige maand waren er vier bevingen in het gebied. De bevingen werden niet meegenomen in de rapportage van de NAM, omdat ze binnen de gestelde grenzen vallen.



Het SodM heeft ze alsnog geanalyseerd en ziet redenen voor nader onderzoek.



Uitkomsten op 1 mei

Het SodM wil dat de uitkomsten van het onderzoek worden toegelicht in de halfjaarlijkse rapportage van de NAM op 1 mei volgend jaar.



