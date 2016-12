Aardbevingsman PvdA stapt uit politiek

(Foto: Archief RTV Noord)

PvdA-Kamerlid Jan Vos keert na de komende verkiezingen niet terug in de Tweede Kamer. De energiewoordvoerder volgt zijn onlangs opgestapte voorman Diederik Samsom en verlaat na vier jaar de politiek.

Vos ruimt in zijn afscheidsbrief nadrukkelijk plaats in voor Samsom 'die een rol heeft vervuld die niet overschat kan worden'. 'Ik voelde mij zeer verbonden met zijn politieke doelen.' Samsom verloor eerder deze maand het partijleiderschap aan Lodewijk Asscher en ruimde het veld.



Op zoek naar nieuwe uitdaging

De 44-jarige Vos groeide de afgelopen kabinetstermijn uit tot een van de meest zichtbare Kamerleden van de PvdA. Hij was het gezicht van zijn fractie in onder meer het debat over de gaswinning in onze provincie en de overgang naar duurzame energie. De gewezen ondernemer gaat nu 'op zoek naar een nieuwe uitdaging'.

Door: RTV Noord Correctie melden