Buurvrouw: 'Ze had verwondingen in haar gezicht en bloed op haar arm'

Het is nog onduidelijk hoe de 57-jarige man die maandagmiddag dood werd aangetroffen in een woning in Kantens om het leven is gekomen. Volgens buurtbewoners ging er een heftige ruzie aan zijn dood vooraf.

De politie heeft zijn 30-jarige vriendin gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de man. De man in kwestie is Dirk Braam, die bekendheid kreeg door een protestactie waarbij hij zijn paard op de stoep van het hoofdkantoor van de NAM in Assen zette.'Ik hoorde de kinderen huilen, de hond ging tekeer', aldus een buurvrouw. 'Het was heftiger dan normaal, ze hadden wel vaker ruzie, maar dit verontruste me echt.''Ik heb de buurvrouw gebeld. Na verloop van tijd werd het rustiger en op een gegeven moment zagen we Chantal lopen. Ze stapte samen met haar kinderen in de auto. Ze zei nog: er is niets aan de hand, maar twee minuten later stond ze voor mijn deur. Ik heb haar en de kinderen binnengelaten en toen bleek dat er toch heel wat aan de hand was.''Ze vertelde dat ze een heftige ruzie hadden gehad, ze probeerde om Dirk te kalmeren, maar dat lukte niet. Hij werd steeds bozer, de ruzie werd heftiger. Het is echt uit de hand gelopen', vertelt de buurvrouw.Hoe de 57-jarige inwoner van Kantens precies om het leven is gekomen, kan ook de buurvrouw niet vertellen. 'Ze had verwondingen in haar gezicht en bloed van haar partner op haar arm. En er was een hele pluk haar uit haar hoofd getrokken. Ze vertelde dat dat tijdens de ruzie was gebeurd. Maar of ze hem heeft omgebracht, dat heeft ze niet verteld.'Volgens de buurvrouw is het dan ook nog te vroeg om conclusies te trekken. 'Er speelden heel veel dingen, financieel, ze hadden genoeg problemen. Toen ze hier zat, was ze heel rustig. Ik denk dat ze in shock was, want zo heb ik haar nog nooit meegemaakt. Het kan moord geweest zijn, zelfverdediging of toch zelfmoord. Ik weet het niet.'De 57-jarige Dirk Braam stalde zijn paard op de stoep van de NAM in Assen, omdat hij geen stalling had voor het dier, nadat hij zijn boerderij in Uithuizermeeden door een conflict met de pachter en aardbevingsschade noodgedwongen moest verlaten.De politie doet dinsdag nog sporenonderzoek in en om de woning in Kantens. Tot die tijd wordt het huis bewaakt door een beveiligingsbedrijf.De kinderen van het stel, 1 en 3 jaar oud, zijn opgevangen door de ouders van de verdachte.