Twijfel bij middelbare scholen over bezoek aan Duitse kerstmarkten

De kerstmarkt in Oldenburg (Foto: RTV Noord/Remco in 't Hof)

Twijfel bij middelbare scholen of ze deze week nog een kerstmarkt moeten bezoeken in Duitsland na de aanslag in Berlijn maandagavond.

Het Aletta Jacobscollege in Hoogezand-Sappemeer is dinsdagmorgen vroeg gewoon met twee vwo-klassen en een aantal bovenbouw leerlingen naar Oldenburg vertrokken.



'We maken de laatste jaren telkens een afweging bij de reizen hoe veilig het is om te gaan. En we hebben besloten om wel te gaan', zegt bestuurder Ineke de Roo van het Aletta Jacobscollege. De school had dinsdag diverse ouders aan de lijn of het bezoek aan de Kerstmarkt doorging.



Heeft De Roo 's middags extra contact met de begeleiders? 'Als het nodig is dan bellen we een keer, maar onze docenten zijn professionals. Ze gaan geregeld op reis met de leerlingen en weten wat ze moeten doen.'



Ubbo Emmius overleg met ouders

Locatie-directeur Linda van Sloten van de Ubbo Emmius Scholengemeenschap in Onstwedde betrekt de ouders bij het besluit om af te reizen naar Bremen. Donderdag staat de reis gepland voor twee klassen naar de Kerstmarkt in de Hanzestad.



Van Sloten vindt het niet makkelijk: 'Het is een dilemma. Als het om jezelf gaat laat je je niet leiden door angst en beinvloeden door terroristen. Maar we hebben nu te maken met kinderen waar je verantwoordelijk voor bent'.



'Wellicht naar Papenburg'

De school laat het aan de ouders of ze hun kind mee laten gaan naar Bremen. 'Voor de kinderen die niet mee mogen bedenken we een alternatief programma. We gaan met hen wellicht naar de veel kleinere kerstmarkt in Papenburg. Daar kunnen ze de opdrachten voor Duits ook goed doen', aldus de locatie-directeur.



Hoe zit het met de georganiseerde kerstreizen?

Deiman Tours in Winschoten heeft dinsdagmorgen geen afmeldingen gehad voor de reis naar Oldenburg en Bremen. 'Drie mensen zijn niet op komen dagen vanmorgen, we hebben ze gebeld, maar ze waren niet thuis. Waarschijnlijk was er sprake van een vergissing met een andere dag', zegt een medewerker van het touringcarbedrijf.



'De bus zat gewoon vol'

Ook Drenthe Tours in Assen heeft geen afmeldingen van reizigers gehad. Woensdag staat er nog een dagtocht gepland naar Bremen. Paulusma reizen in Drachten kreeg dinsdagmorgen enkele telefoontjes met de vraag of de dagtochten naar Duitsland wel doorgingen. Volgens Jan Paulusma zijn er geen mensen thuisgebleven. 'De bus zat gewoon vol.'

