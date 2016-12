Merendeel V&D-personeel heeft weer een baan

Landelijk heeft zeventig procent van de oud-medewerkers van V&D weer een baan. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV.

Vooral de jongere medewerkers van V&D konden snel weer aan de slag. Voor veel oudere werknemers is de situatie minder rooskleurig. Van hen had bij de peiling van het UWV begin augustus minder dan een kwart een nieuwe betrekking.Specifieke cijfers van voormalig personeel van de V&D in Groningen zijn er niet. Bij dit filiaal werkten 270 mensen.Het grootste deel van het voormalig warenhuispersoneel vond werk in de detailhandel of in de horeca. Een deel van de Groningse oud-medewerkers vond onderdak bij Topshelf, dat nu in het voormalige V&D-pand aan de Grote Markt zit.Andere sectoren waar V&D'ers naartoe gingen zijn de zorg, de zakelijke dienstverlening en de uitzendbranche.V&D werd op oudjaarsdag 2015 failliet verklaard, waardoor duizenden mensen hun baan verloren.