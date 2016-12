180 woningen op voormalig terrein chemiehandel

Op het terrein van de voormalige chemiehandel EnCeHa in Stad worden 180 nieuwe woningen gebouwd. Dat heeft de gemeente Groningen bekendgemaakt.

Het stuk grond van 2,5 hectare groot ligt tussen de Zeeheldenbuurt en het Suikerunieterrein. Van Omme & De Groot projectontwikkelaars gaan er woningen en appartementen bouwen. Zowel als huur- als koopwoningen.De gemeente wilde er eerder kantoren laten bouwen, maar dat plan ging niet door.In het begin van het nieuwe jaar worden omwonenden geïnformeerd over de plannen. De eerste woningen komen in het najaar van 2017 in de verkoop.