Robben kan meespelen in Duitse voetbaltopper

(Foto: RTV Noord)

Arjen Robben kan woensdag in actie komen voor Bayern München in de Duitse topper in de Bundesliga tegen RB Leipzig.

De Bedumer sloeg zondag de gewonnen uitwedstrijd tegen SV Darmstadt 98 (0-1) uit voorzorg over, omdat hij lichte spierklachten had. Robben meldde zich een dag later echter weer op het trainingsveld en is volgens trainer Carlo Ancelotti inzetbaar.



Vijf goals in negen duels

Robben miste een deel van dit seizoen door blessures, maar speelt de laatste weken weer regelmatig. In negen competitiewedstrijden maakte hij al vijf doelpunten.





Bayern München en nieuwkomer RB Leipzig hebben na vijftien duels allebei 36 punten. Op basis van het doelsaldo staat de 'Rekordmeister' bovenaan.

Door: RTV Noord Correctie melden