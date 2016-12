Column: Zingen in een witte badjas

'Niks voor mij', zeg ik tegen regisseur Janke als we door het doolhof van gangen lopen. Langs kamertjes met massagetafels, sauna's en whirlpools. We zijn voor TV-opnames in het kuuroord in Bad Nieuweschans.

De ontvangst is allerhartelijkst. Uit de speakers klinkt esoterische muziek. In het restaurant zitten mensen in witte badjassen te lunchen, gerechten met zalm en zo. Mobieltjes zijn verboden.



Het ziet er allemaal heel relaxed uit, maar ik krijg het benauwd van zo'n rustgevende omgeving. Ik zou hier nooit kunnen ontspannen, alleen al omdat ik niet graag en public in een witte badjas rondloop.



Zingen, dat is mijn ontspanning. Als klein meisje zong ik al voor dag en dauw. Oma, die bij ons woonde, haalde me dan gauw uit bed, zodat mijn zus niet wakker zou worden. Onder de dekens in oma's bed mocht ik verder zingen. Ze leerde me van die Oudhollandse liedjes: 'In 't stille dal, in 't groene dal, waar kleine bloempjes bloeien, daar ruist een blanke waterval, en druppels spatten overal.'



Later, als student, zong ik in een geografen-band. Covers van The Cure, Sade, Feargal Sharkey en Kate Bush. Iedere maandagavond repeteerden we in een smerig hok in het Oude RKZ in de Stad. Daarna in café 'Het Lokaal' bier drinken en een naam voor de band verzinnen. Na maanden werden we het erover eens: 'Me and the Rest'.



Op een steenworp afstand van het Oude RKZ sta ik tegenwoordig elke maandagavond te zingen in de kerk. Het is de wekelijkse repetitieavond van Toonkunstkoor Bekker. Honderd mannen en vrouwen, honderd stemmen die samen hemels klinken, maar soms ook helemaal niet. Dan zegt de dirigent dingen als: 'Doen uw oren het niet of zo' en: 'Die gis is een kilometer hoger dan u 'm zingt.'



Ja, wij koorleden worden met 'u' aangesproken en daar moest ik eerst aan wennen. Net als aan de lange zwarte rokken of hooggesloten jurken die we aan hebben bij een concert. Gelukkig niet zo erg als een witte badjas. En het valt in het niet bij het heerlijke zingen van prachtige muziek.



Deze kerst treden we op met het Weihnachtsoratorium van Bach. We hebben er een half jaar keihard aan gewerkt. Plotse heesheid dreigde nog even roet in mijn eten te gooien maar het is goed gekomen. Komende vrijdag het klapstuk, in de Martinikerk. Fijne kerstdagen!



Cunera van Selm

