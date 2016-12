Nationaal Coördinator: 'Dit had nooit mogen gebeuren'

De organisatie van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft een enquête over het schadeprotocol naar een overleden inwoner van Zeerijp gestuurd. Dat is dubbel pijnlijk.

Het gaat namelijk om de vader van Jan Dales uit Loppersum, die eerder aangifte deed tegen het Centrum Veilig Wonen (CVW). Hij verwijt die organisatie dood door schuld. Zijn vader zou zijn overleden door door 'grove nalatigheid' van het Centrum Veilig Wonen.Dales senior overleed in maart dit jaar. Volgens hem zijn is er een verband met de wijze waarop het CVW met de schade aan zijn ouderlijk huis is omgegaan.Diezelfde overleden Dales senior krijgt nu een namens de NCG gestuurde enquête via de post aangeboden. Zijn zoon staat paf.'Bij zowel de Nationaal Coördinator als het CVW is mijn verdenking dat mijn vader door toedoen van die laatste organisatie is overleden bekend. En nu deze brief. Wat een amateuristische bende', verzucht Jan Dales.De Nationaal Coördinator Groningen zegt in een reactie 'de gang van zaken zeer te betreuren'. Inmiddels zijn er excuses aan de nabestaanden aangeboden. 'Dit had nooit mogen gebeuren,' aldus de verklaring.De adresgegevens zijn overigens geleverd door het betrokken Centrum Veilig Wonen. Het CVW is inmiddels gewezen op de fout in het adressenbestand.Het Openbaar Ministerie in Groningen besloot eerder geen nader onderzoek te doen naar de dood van de inwoner van Zeerijp. Er is volgens Justitie te weinig bewijs voor dat er een verband is met de problemen rond de schadeafwikkeling.De nabestaanden hebben daar inmiddels beroep tegen aangetekend bij het Gerechtshof in Arnhem.