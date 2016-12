Bedreiger Pechtold krijgt alsnog een week celstraf

De Woldendorper die vorig jaar D66-leider Alexander Pechtold met de dood bedreigde moet alsnog een week de cel in. Eerder sprak de rechtbank hem vrij.

Het gerechtshof in Leeuwarden veroordeelde de verdachte daartoe dinsdag in hoger beroep. Ook kreeg hij drie weken voorwaardelijk.De 51-jarige man plaatste in september 2015 op Facebook de boodschap 'Pechtold, je moet n kopschot hebben' met daarbij een foto van een zwart vuurwapen dat in een rechterhand wordt vastgehouden.Tijdens de rechtszaak begin dit jaar erkende de man dat hij het bericht heeft geplaatst. Hij wist niet meer waarom en gaf aan dat hij nooit iets met Pechtold te maken heeft gehad en dat die ook niets van hem heeft te vrezen.De rechtbank sprak hem vrij van bedreiging, omdat er geen signalen waren dat de man zijn bedreiging wilde uitvoeren. Het hof oordeelt dat er wel een 'redelijke vrees' bij Pechtold kon zijn dat de man overging tot actie.