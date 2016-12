Ulrumer vandaal hoort werkstraf eisen voor reeks vernielingen

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Voor een reeks vernielingen in Ulrum en Leens, tussen januari en april vorig jaar, moet een 20-jarige Ulrumer een werkstraf van 200 uur opgelegd krijgen. Daarvan is 50 uur voorwaardelijk. Dat is de eis van officier van justitie.

De man hoorde bij een groepje herrieschoppende jongeren, dat onder invloed van drank en drugs massaal vernielingen aanrichtte in de twee dorpen.



Brandblusser

De man zou met een kameraad onder meer een brandblusser hebben leeggespoten in het verzorgingstehuis waar zijn oma woonde. Ook wordt hij verdacht van het slopen van regenpijpen, ruiten ingooien bij een drukkerij en brandstichting in een speeltuin.



Bekend

De Ulrumer heeft het meeste bekend. De man hing nog een oude straf van dertig uur werken boven het hoofd. Die moet hij ook ondergaan, vindt de officier.



De uitspraak is over twee weken.

