Waar wonen de meeste getrouwde stellen?

In onze provincie zijn betrekkelijk weinig getrouwde stellen. Alleen in Noord-Holland ligt het percentage lager.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In Groningen is 44,3 procent van de volwassenen in de echt verbonden.Met studentenstad Groningen in de gelederen kent onze provincie het minste aantal getrouwde jongeren (18 tot 30 jaar) van Nederland, namelijk 6,1 procent. In de stad ligt dit percentage op 3 procent, net iets lager dan in collega-studentensteden Maastricht en Nijmegen.Binnen de provincie is Groningen de enige gemeente waarin minder dan de helft van de volwassenen is getrouwd. Maar 26 procent van de Stadjers stapte in het huwelijksbootje.'Trouwkoploper' is Zuidhorn. Daar is bijna zestig procent van de inwoners gehuwd. Bedum, Winsum en Bellingwedde volgen op de voet.Wil je weten hoeveel mensen getrouwd zijn in jouw gemeente? Bekijk het hier: