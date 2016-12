FC Groningen start eigen online tv-kanaal

(Foto: FC Groningen)

FC Groningen is een eigen online tv-kanaal begonnen. Daarop zijn reportages, interviews en samenvattingen te zien. Ook wil de voetbalclub livestreams gaan aanbieden.

De club is van plan de oefenwedstrijden tegen Almere City (5 januari) en TSG 1899 Hoffenheim (8 januari) via een livestream op de website van de FC uit te zenden.



Het nieuwe kanaal FC Groningen TV is te bekijken via de site van FC Groningen. Voor tablets en smartphones is een speciale, gratis app te downloaden via de Apple App Store en Google Play Store.

Door: RTV Noord Correctie melden