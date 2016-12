'Geen sekte, wel een slimme verkoopmethode'

Ruim twee miljoen euro aan omzet leverde het lidmaatschap van netwerkgenootschap BNI dit jaar op voor zijn leden in het Westerkwartier. 'Geven loont', is het motto van een organisatie die wordt aangestuurd vanuit Stadskanaal.

Sinds ik lid ben van BNI gaat het met mijn bedrijf in een sneltreinvaart Harm Nienhuis - voorzitter BNI Westerkwartier

Dit zijn beslist geen graaiers Jan Elting - eigenaar stucadoorsbedrijf

Wij gaan grotere en sterkere groepen bouwen Frank Deuring BNI Nederland

Vaste prik. Iedere dinsdagochtend komen de veertig lokale zakenlieden van het Business Network International, Chapter Westerkwartier, bijeen in Hotel Aduard voor een ontbijtbijeenkomst. Lekker vroeg, stipt om zeven uur beginnen ze. Broodje, koffie, glaasje jus.Na een kort beginpraatje door voorzitter Harm Nienhuis, eigenaar van een autobedrijf in Midwolde, zijn de leden aan bod. Het is een gemêleerd ondernemersgezelschap van - meest mannen - gekleed in een net pak, maar ook in lekker warme trui of werkkleding en vrouwen in mantelpak of spijkerbroek. In een flitspresentatie van maximaal veertig seconden mag ieder wat over zijn bedrijf vertellen, over waar hij behoefte aan heeft en wat hij aan opdrachten te vergeven heeft.Zo zoekt Dennis Boom van Hummel Tuintotaal uit Noordhorn klanten met een nieuwbouwhuis die een mooi 3D-ontwerp willen laten maken. Een makelaar vraagt het gezelschap of het nog mensen kent die gaan verhuizen. Smederij Dick Norg uit Baflo heeft werk voor mensen die een tuinmachine willen laten fixen en advocaat Reinhard Arnoldus uit Groningen brengt zijn vraag om klandizie onder de aandacht.Terloops bedankt iedereen de leden voor alle omzet en de klussen. Dan volgt de briefjesronde waarin nieuwe aanbevelingen en opdrachten over en weer gaan. Want dat is waar het om draait: elkaar opdrachten toekennen.Dat dit speciale netwerkconcept werkt, bewijzen de cijfers zegt voorzitter Nienhuis, met zijn eigen bedrijf als lichtend voorbeeld. 'Sinds ik lid ben gaat het met een sneltreinvaart.' Leden van het chapter komen voor een auto bij hem en ook aan de werknemers van de bedrijven heeft Nienhuis een reeks wagens verkocht.De BNI afdeling Westerkwartier is één van de vijf Groningse Chapters, zoals ze binnen BNI worden genoemd. Dat is naar Amerikaans gebruik, want het netwerkconcept is in 1985 in de VS bedacht en uitgerold over tal van landen. Nederland telt inmiddels 133 afdelingen waarvan de leden volgens de organisatie in 2015 elkaar meer dan 120 duizend aanbevelingen hebben gedaan. Wat zo'n 125 miljoen euro aan extra omzet heeft opgeleverd.Daarmee is BNI meer dan een netwerkclub waar met een bitterbal erbij beleefd visitekaartjes worden uitgewisseld. Het is eerder een slimme marketingmethode. Een club van ondernemers gunt elkaar en elkaars relaties opdrachten zodat het hele netwerk werkt als een team van verkopers. Door lid te worden sluit een bedrijf de concurrent uit. Want één van de regels is dat per bedrijfstak er niet meer dan één bedrijf lid mag worden van een afdeling.'Dit zijn allemaal zeker geen graaiers', zegt Jan Elting, eigenaar van een stucadoorbedrijf in Noordhorn. Hij is een van de leden van het eerste uur. 'Het zijn mensen die willen geven', benadrukt hij. 'Deze groep doet dingen voor elkaar, er is vertrouwen en respect.'Elting verklaart dat hij 'heel wat' klanten aan de BNI-samenkomsten te danken heeft. En weer vliegen de stevige omzetbedragen over tafel. 'Ik schat zo'n 2 miljoen aan opdrachten te hebben weggegeven en zo'n 6 ton aan werk te hebben gekregen.'Maar vrijblijvend is allemaal beslist niet, zegt voorzitter Nienhuis. Aanwezigheid is verplicht en na drie keer zonder vervanger afwezig te zijn, volgt een goed gesprek. 'Afwezigheid ondergraaft ons principe', aldus Nienhuis. 'We verwachten betrokkenheid, kun je die niet dragen dan is dit niet iets voor jou.'Leden moeten zich ook houden aan een ethische code. Nieuwbakken lid Lisa Jager van SV Benefits wordt gevraagd de ethiekregels in haar eerste praatje voor te lezen, zes stuks in totaal: 'Ik lever hoogwaardige diensten tegen de prijs die ik heb opgegeven. Ik ben oprecht ten opzichte van de leden en hun aanbevelingen. […] Ik spreid een positieve en ondersteunende houding jegens BNI en leden ten toon.' Ze oogst applaus.Lang niet iedereen vindt het trouwens wat. De regels en het evangelie-achtige, bedacht door de grondlegger enIvan R. Misner geven BNI een speciaal karakter. Op Internetfora wordt de BNI-methode vergeleken met een piramidespel en de bijeenkomst zouden lijken op die van de scientology-kerk.Veel ondernemers vinden de voorschriften te star en krijgen de kriebels van al het positivisme van de aanbevelingen. 'Er zijn mensen die BNI een sekte-achtige organisatie noemen', reageert voorzitter Nienhuis. Ten onrechte, vindt hij. De voorschriften zijn er juist om de onderlinge band te versterken, aldus Nienhuis.Het landelijke hoofdkwartier van dit commercieel concept is in Stadskanaal is gevestigd. Eigenaren zijn Jos Baas en Aqil Radjab. Die laatste is ook bekend als oprichter van Payroll Company, dat razendsnel groeide en in 2012 door Radjab werd verkocht. Over een eerder faillissement en zijn ondernemersavonturen schreef hij een openhartig boek: 'De slechtste ondernemer ooit.'Rajab en Baas kochten een jaar of drie jaar geleden samen de franchiserechten van BNI in Nederland. Ze verdienen hun geld met doorverkoop van de franchiseformule en het lidmaatschapsgeld van de leden, 925 euro per jaar, waarvoor ze bijvoorbeeld allerlei trainingen krijgen.Best een flink bedrag, vindt ook Frank Deuring van BNI Nederland, maar de kosten wegen volgens hem royaal op tegen de baten. 'De contributie lijkt hoog maar de meeste leden halen jaarlijks het dertig- tot veertigvoudige uit hun netwerk', aldus Deuring. 'Wat het oplevert is heel inzichtelijk want we meten alles: het aantal aanbevelingen, hoeveel omzet je eruit haalt.'Groeimogelijkheden ziet BNI Nederland volop. 'Het aantal leden per chapter kan omhoog', zegt Deuring. 'Wanneer een groep groter dan 35 leden is blijkt de omzet exponentieel te groeien. 