Man wordt bedolven onder omgevallen muur

(Foto: 112Groningen / Jordi Haverdings)

Bij een bedrijf aan de Rietlanden in Oostwold (gemeente Leek) is dinsdagmiddag een man zwaargewond geraakt toen hij onder een ingestorte muur werd bedolven.

Dat gebeurde bij de installatie van een grote roldeur in een stenen loods. Daarvoor moest een muur worden gesloopt. Bij die werkzaamheden ging het mis.



Collega's en politie hebben hem uit zijn benarde positie bevrijd, waarna hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. Over zijn toestand is verder niets bekend.

Door: RTV Noord Correctie melden