Kamer: 'Aanleg windmolenpark in Veenkoloniën moet worden uitgesteld'

De aanleg van een windmolenpark in de Veenkolonieën bij Stadskanaal moet voorlopig worden uitgesteld en de regering moet alternatieven zoeken om de voorgenomen hoeveelheid duurzame energie op te wekken.

Dat vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. Het geplande windmolenpark is al langer een hoofdpijndossier. Omwonenden zien de aanleg van tientallen windmolens niet zitten, gemeenten hebben protest aangetekend en het sterrenkundig instituut ASTRON waarschuwt dat de windmolens de metingen in het gebied zullen verstoren.Minister Henk Kamp heeft het plan voor het windmolenpark eerder dit jaar aangepast, door vijf van de vijftig geplande molens te schrappen. Hij benadrukte toen wel dat als daardoor niet de geraamde 150 megawatt wordt opgewekt, dat op een andere manier zal moeten worden gecompenseerd.