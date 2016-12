Donar gaat op bezoek bij Portugese grootmacht Benfica

Erik Braal ziet mogelijkheden voor Donar in Portugal (Foto: RTV Noord)

Donar speelt woensdagavond in Lissabon tegen de Portugese grootmacht Benfica. Na de nederlaag tegen het Russische BC Enisey gaan de Groningers op zoek naar de eerste overwinning in de tweede poulefase van de Europe Cup.

Net als Donar, begon Benfica de tweede poulefase vorige week met een nederlaag. Benfica verloor in Bulgarije met 84-72 van Lukoil Academic. Beide teams zullen woensdag dus moeten winnen om de aansluiting met de bovenste teams niet nu al kwijt te raken.



Recordkampioen



Met 26 landstitels en 21 nationale bekers is Benfica met afstand de meest succesvolle basketbalclub van Portugal. Ook de laatste jaren is de dominantie van Benfica in Portugal groot. In de laatste acht seizoenen wist Benfica zes keer het kampioenschap op te eisen.



In het huidige seizoen staat Benfica op de vijfde plaats in de Portugese competitie. Deze positie vertekent echter een beetje, omdat de teams in de top van de ranglijst erg dicht bij elkaar staan. Zo is het verschil tussen Benfica en koploper Porto slechts één punt. Van de twaalf gespeelde wedstrijden won Benfica er negen.



Clubicoon



De coach van Benfica is een absoluut clubicoon. De 58-jarige Carlos Lisboa wordt door velen gezien als de beste Portugese basketballer aller tijden. Hij kwam als speler twaalf jaar voor Benfica uit. Na zijn actieve carrière ging Lisboa verder als coach. Na een jaartje bij Estoril Praia was hij van 1997 tot 1999 al coach van Benfica.



Sinds 2011 is het icoon terug op het oude nest. Sindsdien werd hij viermaal kampioen en won hij drie keer de beker met Benfica. Ook werd vijf keer de nationale Super Cup gewonnen. Vorig jaar moest Benfica de titel aan Porto laten. In de finale van de play-offs werd met 3-1 verloren van de rivaal.



Amerikanen



Net zoals de vorige Europese tegenstanders van Donar, beschikt Benfica over een aantal Amerikanen die een belangrijke rol spelen. De drie Amerikanen van Benfica zijn Raven Barber, Derek Raivio en Damian Hollis. Laatstgenoemde is de meest scorende speler bij Benfica. Hij is goed voor een gemiddelde van ruim achttien punten per wedstrijd in de Europe Cup.



Derek Raivio is een oude bekende van Donar. Hij speelde in 2013 bij Okapi Aalstar toen de Groningers deze ploeg troffen in het kader van de EuroChallenge. Donar verloor de wedstrijd in Aalst met één punt verschil en Raivio had hier met 29 punten een groot aandeel in.



Smalle selectie



Benfica beschikt over een vrij smalle selectie waarbij een aantal spelers veel speeltijd krijgen. Naast de drie Amerikanen maken de Angolees Carlos Morais en de Portugees Carlos Andrade veel minuten. Andrade is met zijn 38 jaar veruit de meest ervaren speler in het team. De twee wisselspelers die het vaakst in het veld komen zijn de Portugezen Joao Soares en Mario Fernandes.



Donar-coach Erik Braal liet vorige week weten zijn team op ongeveer een gelijkwaardig niveau als Benfica in te schatten. Hij ziet de overige teams in poule P van de Europe Cup, BC Enisey en Lukoil Academic, beiden als iets sterkere ploegen.



De wedstrijd in Lissabon begint woensdagavond om 21.30 uur Nederlandse tijd.

Door: RTV Noord