A-kwartier oogt jaar na dato nog steeds als rosse buurt

Een jaar nadat de prostitutie uit het A-kwartier in de stad Groningen verdween, is er nauwelijks iets veranderd in de buurt.

De prostituees zijn weg, de drugsoverlast is weg, maar het ziet er nog altijd uit als een rosse buurt. De rode gordijnen hangen nog in de oud-prostitutiepanden, de stoelen staan nog voor het raam en op de grond liggen nog allerlei spullen van de vrouwen.De panden zijn inmiddels opgekocht door beleggers. Die zijn in afwachting van vergunningen, voordat ze aan de verbouw kunnen beginnen. Wim Bulten heeft een stuk of vijftien panden in het A-kwartier gekocht. Inmiddels heeft hij één vergunning binnen. 'Het gaat langzaam; we zijn al een jaar bezig. Dat is jammer, want hoe eerder hoe beter voor de buurt.'Voor sommige beleggers is het een struikelblok, dat woningen minimaal vijftig vierkante meter groot moeten zijn. Harold Huizing heeft twee schipperswoningen in de Vishoek gekocht die niet groter zijn dan zo'n veertig vierkante meter. De gemeente staat daarom niet toe dat hij het als woning verhuurt.De oppervlakte-eis is ingesteld om te voorkomen dat de panden vol studentenkamers worden gebouwd. Huizing is het eens met dat beleid, maar is ook gefrustreerd. 'Je moet er wel realistisch naar kijken. Dit zijn altijd huizen geweest en het is onmogelijk om er iets anders van te maken.'De gemeente ziet graag kleine bedrijfjes, ateliers of galeries in het A-kwartier. Voor beleggers is dat de minst interessante optie. Daar kan je veel minder huur voor vragen dan voor een woning.Wethouder Roeland van der Schaaf heeft daar geen boodschap aan. 'We hebben het bestemmingsplan gemaakt omdat we niet het geld verdienen van pandeigenaren voorop willen zetten, maar de kwaliteit van de buurt.'Huizing heeft de huisjes dichtgetimmerd en laat ze voorlopig leegstaan. Bulten doet voorlopig ook niks in zijn panden, want 'we hebben al een bouwstop aan de broek als we met een schep door de straat lopen.'Het wachten is op goedkeuring van de vergunningsaanvragen door de gemeente. Van der Schaaf verwacht dat het allemaal goed komt. 'Er wordt druk gewerkt aan nieuwe plannen en ik heb er alle vertrouwen in dat het leidt tot investeringen.'Bewoners wachten vooralsnog geduldig af. Ze zien ook dat er weinig gebeurt. Het meest zichtbaar zijn nog de geveltuintjes die zijn aangelegd. Binnenkort komt er ook nieuwe bestrating. De grote veranderingen moeten komen van de beleggers; daar hebben ze geen invloed op. Bewoner Femke van Kempen: 'Het kost een hoop geld, maar als iemand de eerste stap zet, dan komt het allemaal wel.'