Veendammer moordzaak in februari weer voor de rechter

De rechtszaak tegen de verdachte van de moord op Hilly Rogaar (38) uit Veendam wordt volgend jaar februari hervat. Het Openbaar Ministerie (OM) komt dan met een aanvullende tenlastelegging.

Dat bleek dinsdag tijdens een pro-formazitting voor de rechtbank in Groningen. Kasper B. en zijn advocaat waren niet bij de zitting aanwezig.Volgens het OM heeft Kasper B. zijn ex-vrouw vorig jaar november om het leven gebracht in haar woning aan de Leidekkerstraat in Veendam. Ze is vermoedelijk eerst bedwelmd en vervolgens gewurgd.Volgens Officier van Justitie Gerben Wilbrink is het onderzoek van de politie klaar. Ook de rapportages van de gedragsdeskundigen die de verdachte hebben onderzocht, zijn binnen. Daarnaast kondigde de officier een aanvulling op de tenlastelegging aan, maar nadere details werden niet gegeven.Het proces wordt op 28 februari hervat. Dan wordt bepaald wanneer de rechtszaak tegen Kasper B. inhoudelijk wordt behandeld. Het OM komt dan ook met een toelichting op de verdenking tegen medeverdachte Liejanne H. Zij wordt mogelijk vervolgd voor het beramen van de moord op haar ex-partner. Plannen die trouwens nooit zijn uitgevoerd.