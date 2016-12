Stad is opgelucht over kunstgrasadvies RIVM

De gemeente Groningen is opgelucht over het onderzoek van het RIVM waaruit blijkt dat het veilig is om op kunstgras te sporten.

Het instituut concludeerde dinsdagochtend dat de gebruikte rubbergranulaatkorrels niet gevaarlijk zijn en dat de risico's voor de gezondheid 'praktisch verwaarloosbaar' zijn.Voor de gemeente Groningen betekent het dat er geen maatregelen getroffen hoeven te worden bij de clubs met kunstgrasvelden.'Wij volgen over het algemeen het RIVM bij gezondheidsadviezen en dat doen wij nu ook', zegt sportwethouder Paul de Rook. 'Er is geen enkele noodzaak om velden te gaan vervangen of extra kosten te maken door voor een andere(een alternatief voor de rubbergranulaatkorrels) te kiezen. Ook omdat daar helemáál geen gezondheidsonderzoek naar is gedaan.'De gemeente Groningen heeft in totaal 34 kunstgrasvelden waarop de gewraakte rubberen korrels liggen. Als die vervangen hadden moeten worden, had dat de gemeente veel geld gekost.'Maar niet alleen daarom zijn wij opgelucht,' stelt De Rook, 'we laten mensen ook al jaren op deze velden sporten. Het is geruststellend dat er volgens het RIVM relatief weinig gezondheidsrisico's zijn en dat die ook naar toekomst toe niet lijken op te treden.'De gemeente gaat de sportclubs meteen informeren over de onderzoeksresultaten. 'Het RIVM heeft een meldpunt en een informatielijn geopend, waar clubs met vragen terecht kunnen. Dat geven we door. Wij gaan bovendien met de sportclubs in gesprek hoe wij hier in Groningen nu mee verder gaan.'De sportwethouder denkt niet daarmee alle onrust meteen weg te nemen. 'Het is onze taak de feiten te presenteren en de clubs te informeren dat spelen op kunstgras veilig is. We hopen dat zij dat doorgeven aan hun leden.'