'Vroege Van Goghs' ontdekt in boekenkast

Houtsprokkelaars in de sneeuw (1884), een van de afbeeldingen in het zeldzame boek over Van Gogh (Foto: Doe Museum)

Een bijzondere vondst in Sappemeer. Het eerste kunstboek ooit over de kunstschilder Vincent van Gogh dook op in de boekenkast van kunstliefhebber Marjon Edzes.

'Het boek is van een oud-tante (Nettie Edzes) geweest en in de vergetelheid geraakt', zegt de opgetogen Marjon Edzes. Zij is de directeur van de Fraeylemaborg in Slochteren en het Doe Museum in Veendam.



Reproducties

Het boek 'Van Gogh 40 Photocollographies d'apres ses tableaux et dessins' bevat reproducties van Van Goghs werk uit de tijd dat hij nog een onbekende kunstenaar was. Het boek is uitgegeven in 1904.



Het Van Gogh Museum in Amsterdam bevestigt het bijzondere karakter van het Franstalige boek met losse prenten. 'Voorzover bekend bestaan er over de hele wereld nog twee andere exemplaren van dit boek', zegt Edzes.



Tentoonstelling

De veertig prenten worden vanaf vandaag geëxposeerd in het Doe Museum in Veendam.

