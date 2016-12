Greenpeace kraakt uitstel windmolenpark Veenkoloniën

Milieuorganisatie Greenpeace kraakt het besluit van de Tweede Kamer om de bouw van een windmolenpark in de Veenkoloniën uit te stellen.

Greenpeace snapt de houding van de Kamer niet. 'Het gros van de partijen die voor deze motie stemde, weet donders goed dat we nog veel meer windmolens op land nodig hebben om klimaatverandering tegen te gaan.''Wie stond te juichen bij het Klimaatakkoord van Parijs, moet ook de consequentie nemen en ook lastige boodschappen verdedigen. Want met alleen zon en wind op zee redden we het niet. De Kamer zou meer gehoor moeten geven aan de driekwart van Nederland die wél meer windmolens wenst, aldus een statement van Greenpeace.De komst van een windmolenpark met tientallen megawindmolens veroorzaakt al sinds de eerste plannen veel commotie.