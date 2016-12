Agressieve Assenaar moet brommen na mishandeling in Foxhol

Een 19-jarige man uit Assen is veroordeeld tot 230 dagen celstraf, waarvan veertig dagen voorwaardelijk. Dat bepaalde de rechtbank in Assen dinsdag. Hij mishandelde onder meer zijn ouders in Foxhol..

Daarnaast moet de man naar een zorginstelling in Weiteveen.In februari dit jaar viel hij op het station in Assen een jongen aan, die hem aansprak op zijn agressieve gedrag. De man schopte onder meer tegen een deur aan. Toen de jongen er wat van zei, kreeg hij twee vuistslagen op zijn neus.In mei zat hij in een GGZ-instelling in Assen. Daar kreeg hij ruzie met een medebewoonster. Uiteindelijk trok hij die aan haar haren uit haar scootmobiel. Vervolgens ging de Assenaar er vandoor.Hij stapte op de trein en reisde naar zijn ouders in Foxhol. Thuis mishandelde hij zijn vader, door onder meer een mes naar hem te gooien en hem te slaan. Een paar dagen later moesten zijn moeder en schoonzus het ontgelden: ook zij kregen klappen.Ook vorig jaar maakte de man zich schuldig aan geweld. Toen woonde hij in een instelling in Emmen, waar hij tijdens een ruzie een medebewoner belaagde. Hij gooide een glazen schaal naar de man. Die raakte gewond aan zijn nek.Omdat de man bijna zijn hele straf al in voorarrest heeft uitgezeten, wordt hij vrijdag overgeplaatst naar de zorginstelling in Weiteveen. Hij is vanwege psychische problemen verminderd toerekeningsvatbaar verklaard.