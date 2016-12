Harener ambtenaren krijgen ook geen steun van gemeentebestuur

De burgemeester en wethouders van Haren gaan het personeelsconvenant niet ondertekenen. Dat hebben ze dinsdag besloten.

De ondernemingsraad is teleurgesteld. 'Maar het was te verwachten', zegt voorzitter Martijn Lanjouw. Volgens gedeputeerde Patrick Brouns toont Haren met dit besluit aan dat ze te weinig bestuurskracht heeft.Het personeelsconvenant is opgesteld door de provincie en geeft ambtenaren van Haren een baangarantie bij een herindeling met Groningen en Ten Boer.Maandagavond is een motie aangenomen waarin wordt gevraagd aan het college om het personeelsconvenant niet te ondertekenen. Het college hoeft de motie niet uit te voeren, maar doet dat dus wel.Het college is het niet unaniem eens over het genomen besluit. Burgemeester Pieter van Veen is nog wel geneigd om het convenant te ondertekenen.'Als er in de zomer van 2017 nog geen duidelijkheid is over de bestuurlijke toekomst van Haren, dan wil ik het convenant alsnog ondertekenen. De overige collegeleden zijn het daarin niet met mij eens', zegt Van Veen.De burgemeester zet zijn handtekening nu nog niet onder de afspraak, omdat hij wil afwachten op welke termijn er duidelijkheid komt. Hij wil dus wachten tot de zomer van 2017.'Als we voor die tijd duidelijkheid hebben over onze toekomst, dan vind ik het acceptabel om nog niet te tekenen. Als het langer duurt, dan teken ik wel. Het personeel moet ook weten waar het aan toe is', vindt Van Veen.Gedeputeerde Patrick Brouns snapt niet dat Haren het personeelsconvenant niet wil ondertekenen.'Je wil je eigen werknemers toch duidelijkheid geven over hun toekomst? Ik respecteer dat ze kiezen voor zelfstandigheid, maar als ze wel moeten herindelen, dan moet je dit soort essentiële zaken toch geregeld hebben voor je personeel.'Groningen en Ten Boer gaan het personeelsconvenant deze week wel ondertekenen . Beide gemeenten hebben ook toegezegd dat ambtenaren uit Haren aan de slag kunnen bij de nieuwe gemeente Groningen als Haren daar deel van uit gaat maken.'Die baangarantie is dus wel geregeld voor de ambtenaren van Haren, maar de gemeente Haren is daarin dus afhankelijk van afspraken van andere gemeenten. Daar zou Haren gewoon haar eigen verantwoordelijkheid in moeten nemen', besluit Patrick Brouns.