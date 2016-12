Initiatiefnemers windpark: 'Dit brengt de rust niet terug'

De initiatiefnemers van het windpark Drentse Monden en Oostermoer vlak bij Stadskanaal zijn teleurgesteld dat de plannen voor het windpark voorlopig uitgesteld moeten worden. Volgens hen brengt dit de rust niet terug in het gebied.

De Tweede Kamer nam dinsdag een motie aan waarin minister Kamp van Economische Zaken werd opgeroepen de plannen op te schorten en te zoeken naar alternatieven.Het windpark is al langer een hoofdpijndossier, omdat omwonenden de 45 windturbines van ruim tweehonderd meter hoog niet zien zitten. Gemeenten hebben protest aangetekend en sterrenkundig instituut ASTRON waarschuwt dat de windmolens metingen kunnen verstoren.De initiatiefnemers vinden het besluit van de Kamer spijtig. Ook vinden ze dat nu de indruk wordt gewekt dat het windpark nog eenvoudig kan worden geannuleerd.'Dat zet inwoners op het verkeerde been en brengt de rust niet terug. We hebben alle procedures doorlopen en alle vergunningen zijn verstrekt. Het is nu aan de Raad van State om een oordeel te vellen over het plan.' De uitspraak wordt in de loop van volgend jaar verwacht.De windmolens moeten stroom opwekken voor 150.000 huishoudens. Het park zou worden gebouwd door Duurzame Energieproductie Exloërmond, De Windvogel, Windpark Oostermoer en energiebedrijf Raedthuys.