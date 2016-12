Actiegroep Tegenwind: 'Dit is geweldig'

'Dit is een geweldige stap in de goede richting. Kamp kan dit niet blind naast zich neerleggen.' Dat zegt Jan Nieboer van actiegroep Tegenwind in een reactie op het uitstellen van de plannen voor een windmolenpark in de Veenkoloniën bij Stadskanaal.





Van tafel

Volgens de actiegroep is de kans groot dat hiermee de plannen voor het windpark van tafel gaan. 'Er zijn genoeg alternatieven voor zonne-energie. Dat willen mensen in het gebied ook. Daarom moeten we alle registers opentrekken om de Veenkoloniën windmolenvrij te houden', zegt Nieboer.



De Raad van State moet zich ook nog buigen over de windmolenplannen. Als die groen licht geeft, kan het park in principe gebouwd worden. Volgens Nieboer kan dat echter niet zomaar gedaan worden: 'De Tweede Kamer kan tegen minister zeggen dat hij met deze motie aan de slag moet. Die kan beslissen dat het hele winddossier van tafel moet.'



Meer onzekerheid

De initiatiefnemers van het windpark lieten eerder weten niet blij te zijn met het uitstel. Volgens hen brengt dit alleen maar meer onzekerheid met zich mee voor de omwonenden. Ook zeggen ze alle vergunningen via de normale procedures te hebben gekregen. 'Als de Raad van State groen licht geeft, kan het alsnog heel snel gaan.'



De DorpenAlliantie Oost-Groningen - een samenwerkingsverband van dorpsraden en -verenigingen in Menterwolde, Oldamt en Veendam - is blij met het besluit van de Kamer. De alliantie hoopt dat dit ook invloed gaat hebben op de plannen voor het windpark langs de N33.



