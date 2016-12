'Oud-gedeputeerde Moorlag op 9 op kandidatenlijst PvdA'

Oud-gedeputeerde William Moorlag uit Winsum staat negende op de kandidatenlijst voor de PvdA. Dat meldt RTL Nieuws dinsdagavond na een rondgang onder politici.

Moorlag liet eerder dit jaar al weten mogelijk terug te keren in de politiek. Hij had zich toen al kandidaat gesteld voor de verkiezingen in maart.Er staan meer Groningers in de top 10. Staatssecretaris Sharon Dijksma staat op plek 4. Het Groninger Kamerlid Henk Nijboer staat op de zevende plek.Uitgaande van de huidige peilingen, maken de eerste vijftien een plek om daadwerkelijk een Kamerzetel te bemachtigen.Moorlag zei tegenover RTV Noord nog niet te kunnen reageren op het nieuws, omdat donderdagochtend pas de officiële kandidatenlijst bekend wordt gemaakt.Eerder op dinsdag liet PvdA-Kamerlid Jan Vos weten na de verkiezingen niet terug te keren in de Tweede Kamer. Hij was het gezicht van de fractie in onder meer de debatten over de gaswinning in onze provincie.Onduidelijk is nog op welke plek het huidige Kamerlid Tjeerd van Dekken staat.