Westerwolde krijgt twee gemeentehuizen

De gemeentehuizen Wedde en Sellingen (Foto: Google Street View)

De nieuwe gemeente Westerwolde die ontstaat na het samengaan van Vlagtwedde en Bellingwedde houdt haar twee gemeentehuizen. Dat hebben beide colleges van B en W besloten. De gemeenten fuseren per 1 januari 2018.

Op beide locaties, in Sellingen en Wedde, kunnen de inwoners ook na de herindeling terecht voor vragen en allerlei vormen van dienstverlening. 'Het sluit natuurlijk perfect aan bij ons herindelingsadvies waarin we hebben gezegd: we willen dicht bij de mensen zijn', zegt burgemeester Kompier van Vlagtwedde.



'We vinden onze inwoners enorm belangrijk. Dus we willen dat de dienstverlening zo optimaal mogelijk is georganiseerd', zegt Kompier.



Burgemeester?

Later wordt bekeken wat de standplaats wordt van de burgemeester van Westerwolde en waar de gemeenteraad vergadert. Volgens Kompier worden daarover de betrokkenen geconsulteerd.



Ook de inwoners worden naar hun wensen gevraagd. Daarvoor wordt binnenkort een burgerpanel gestart bestaande uit een groep inwoners die meedenken over de nieuwe gemeente.

Door: RTV Noord