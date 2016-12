Vakbond: 'Postsorteerders moeten te zware pakketjes tillen'

Vakbond FNV gaat woensdagochtend en -avond actievoeren bij het postsorteercentrum van PostNL in Kolham. Werknemers zouden te vaak te zware pakketten moeten tillen.

Het gaat om mensen in de bijstand die via de gemeente Hoogezand verplicht aan de slag zijn bij het sorteercentrum.Vakbondsbestuurder Wilma Nieveen spreekt van een slijtageslag op de gezondheid van de medewerkers. 'De tilnorm wordt fors overschreden. Ze moeten te vaak veel te zware pakketjes verwerken. Dat is niet goed, de tilnorm moet gehanteerd worden.'Volgens Nieveen gaat het soms om pakketten van dertig kilo. Medewerkers kunnen niet een collega vragen om te helpen met sjouwen, omdat de band dan vastloopt. 'In de praktijk is dat dus onmogelijk.'Tijdens de actie deelt de FNV ook aanvraagkaarten uit aan de medewerkers om aan de werkleiding een warme jas te dragen. Volgens de vakbond is het vaak te koud in de loods en hebben de medewerkers niet de juiste kleren aan.Twee weken geleden voerde de FNV ook al actie bij het postsorteercentrum in Kolham. De vakbond had kritiek op reïntegratieprojecten waarbij mensen met een uitkering in Kolham aan de slag gaan zonder daarvoor salaris te krijgen. Het zou gaan om een stage om ervaring op te doen, maar niemand zou doorstromen naar een vaste baan.De gemeente Hoogezand-Sappemeer had daarna al toegezegd uit te zoeken of mensen op de juiste gronden bij PostNL aan het werk worden gezet.