GroenLinks wil vanaf volgend jaar energieneutraal bouwen

(Foto: Archief FPS / Jos Schuurman)

Vanaf 1 januari 2018 moeten alle woningen energieneutraal gebouwd worden. Daarvoor pleit de raadsfractie van GroenLinks in de gemeente Groningen.

Volgens de Europese richtlijn moet dit vanaf 2021, maar GroenLinks wil hier niet mee wachten. 'Het zou toch vreemd zijn dat we dit pas vanaf 2021 gaan doen, terwijl het technisch en economisch al mogelijk is', zegt raadslid Petra Brouwer.



De gemeenteraad van Groningen praat woensdag over de plannen voor woningbouw de komende jaren.

Door: RTV Noord Correctie melden